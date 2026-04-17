Familie IJsselmonde: straf te laag, maar geen hoger beroep

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 14:11
anp170426142 1
ROTTERDAM (ANP) - Nabestaanden van de 81-jarige man die op 2 januari 2025 is doodgeschoten in Rotterdam-IJsselmonde, vinden de gevangenisstraf voor schutter Sendric S. te laag. "Deze staat niet in verhouding tot het leed en verdriet dat de familie is aangedaan", zegt een woordvoerder namens de familie.
"Tegelijkertijd hoopt de familie dat er geen hoger beroep komt, want ze hebben dit gehele proces als heel zwaar ervaren en hopen nu in alle rust hun verdriet te kunnen verwerken."
De 81-jarige man was het derde slachtoffer van S. Eerder schoot hij een man van 63 en een man van 58 dood, eveneens in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. Ook stak hij een 37-jarige man neer in het centrum van Rotterdam.
S. werd vrijdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had naast de tbs-maatregel twintig jaar cel geëist.
loading

210162395_m

generated-image (7)

greedflation

ANP-543845283

Scherm­afbeelding 2026-04-17 om 06.13.00

131574903_m

Loading