Rechter: Jumbo niet verplicht weer alle Heineken-bier in te kopen

DEN BOSCH (ANP) - Jumbo kan niet worden verplicht om per direct weer alle bier van Heineken in de schappen te leggen. Dat heeft de rechter donderdag beslist in het kort geding dat de bierbrouwer tegen de supermarktketen had aangespannen. Jumbo kocht vanwege stroeve prijsonderhandelingen bepaalde Heineken-bieren niet meer in, wat grote gevolgen had voor de bierbrouwer.

Jumbo verkoopt al decennia bier van Heineken. De partijen hadden hierover nooit iets schriftelijk vastgelegd, maar onderhandelden wel steeds voor het komende jaar of de komende twee jaar over de voorwaarden, die ze vervolgens wel vastlegden.

De rechter oordeelde dat er sprake is van een duurovereenkomst tussen de partijen, maar dat Jumbo die begin vorig jaar heeft beëindigd. Heineken stelde dat de samenwerking daarna op dezelfde voet doorging, maar daar gaat de rechter niet in mee. Nu de overeenkomst is beëindigd, vervalt volgens de rechter ook Jumbo's verplichting om bier af te nemen.