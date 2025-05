Rabobank heeft nog geen akkoord voor aanpassing certificaten

UTRECHT (ANP) - Het is Rabobank niet gelukt om genoeg stemmen te krijgen voor een vereenvoudiging van de structuur achter de certificaten die de bank uitgeeft. Aan een raadpleging over de kwestie deden donderdag onvoldoende certificaathouders mee, laat een woordvoerder van Rabobank weten. De houders van minstens twee derde van alle stukken moesten over het plan stemmen, maar dat was niet gelukt.

Certificaten van Rabobank zijn een populaire belegging onder particuliere beleggers. Maar de bank wil de structuur erachter vereenvoudigen. Daardoor zou ook de jaarlijkse vergadering verdwijnen waarbij certificaathouders het Rabobank-bestuur vragen kunnen stellen.

Volgende maand vindt een nieuwe stemming plaats. Dan geldt geen minimumaantal deelnemers voor een geldige uitslag, maar moet wel minstens twee derde van de aanwezige certificaathouders instemmen. Bij de mensen die donderdag wel hun stem hadden uitgebracht, waren volgens een Rabobank-woordvoerder de voorstemmers sterk in de meerderheid.