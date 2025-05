Dijksma gaat in gesprek met politiebonden na ophef over brief

UTRECHT (ANP) - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaat praten met politiebonden ACP en NPB, na de ophef over haar brief aan de gemeenteraad over politiegeweld bij een pro-Palestijnse demonstratie. Dat zegt Dijksma tijdens het vragenuur. In de brief stond dat er geen instructie was gegeven om geweld te gebruiken. Door dat publiekelijk te uiten, voelen de bonden zich niet gesteund.

De burgemeester had donderdag al een "goed en prettig" gesprek met NPB-voorzitter Nine Kooiman. Zij hoopt dat de driehoek en de bonden komende week al kunnen overleggen. Het lijkt haar "verstandig" om de afwegingen van de driehoek met hen te delen en te horen wat er bij de bonden speelt.

Dijksma benadrukte nogmaals dat zij het onderzoek naar het politiegeweld afwacht voordat ze een oordeel velt. Want hoewel er geen instructie was om geweld te gebruiken, mag dat wel als tegen agenten geweld wordt gebruikt. Dat neemt volgens de burgemeester niet weg dat zij de politie steunt. "Aan de ene kant is het mijn taak pal achter de dienders te staan, die werk doen in moeilijke omstandigheden en zich niet altijd gesteund voelen", aldus Dijksma. "Maar het is ook mijn rol om toe te zien op de uitoefening van kaders", vervolgt de burgemeester.

Over een aantal weken staat een debat gepland over het onderwerp en de burgemeester wil de uitkomst van het onderzoek voor die tijd bij de raad hebben. Maar zij zegt dit wel met een slag om de arm, omdat het onderzoek bij de eenheidsleiding van de politie ligt.