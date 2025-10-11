Rechter schort deel staking sjorders in haven Rotterdam op

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft de staking van sjorders in de haven van Rotterdam deels opgeschort. Het bedrijfsleven in de haven eiste in een kort geding zaterdag tegen vakbond FNV dat de werkonderbreking werd beëindigd of beperkt. Zondagochtend moeten FNV en sjorbedrijven ILS en Matrans weer om tafel gaan om te proberen dichter bij een cao-akkoord te komen.

De rechter heeft bepaald dat de staking doorgaat tot maandagochtend 07.00 uur. Daarna moeten de sjorders weer aan het werk gaan om de achterstanden in de haven in te halen. Vrijdagochtend om 07.00 uur mogen ze weer staken. Ondertussen moeten de partijen proberen dichter bij elkaar te komen.