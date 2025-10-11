ECONOMIE
Actrice Diane Keaton (79) overleden

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 21:54
CALIFORNIË (ANP) - Diane Keaton is op 79-jarige leeftijd overleden, dat meldt entertainmentsite People. De Amerikaanse actrice, bekend van haar rollen in onder meer The Godfather en Annie Hall, overleed in Californië. De doodsoorzaak van de actrice is niet bekend.
Keaton werd in 1946 in Los Angeles geboren als oudste van vier kinderen. Ze beleefde in 1972 haar doorbraak in Hollywood met haar rol als Kay Adams-Corleone in The Godfather van Francis Ford Coppola. Datzelfde jaar werkte Keaton ook voor het eerst samen met regisseur Woody Allen, met wie de actrice later een relatie kreeg. Het duo maakte samen in totaal acht speelfilms. De relatie strandde na een jaar.
Hierna volgden voor Keaton rollen in Something's Gotta Give, First Wives Club en Father of the Bride. In 1977 won ze een Oscar voor Beste Actrice voor Annie Hall.
