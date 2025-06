Rechter verbiedt 24-uursstaking KLM-personeel op Schiphol

HAARLEM (ANP) - Grondpersoneel van KLM mag zaterdag niet 24 uur lang staken, oordeelt de rechtbank in Haarlem. Vakbonden FNV en CNV kondigden de actie op Schiphol aan om hun eisen voor koopkrachtbehoud kracht bij te zetten. KLM spande een kort geding aan omdat de luchtvaartmaatschappij de actie te ver vindt gaan. De rechter oordeelt dat de staking te ingrijpend is door alle mogelijke veiligheidsproblemen die op Schiphol kunnen ontstaan.

De rechter had bij het oordeel vooral oog voor de zorgen die Schiphol had geuit. Advocaten voor de luchthaven zeiden dat er grote problemen ontstaan als grondpersoneel vliegtuigen niet versleept, waardoor het terrein voor toestellen dichtslibt en passagiers in vliegtuigen en de vertrekhallen moeten wachten. De rechter was het met Schiphol eens dat de veiligheidsrisico's daardoor onaanvaardbaar zijn, ook omdat het bij de douane voor extra druk op de marechaussee zou zorgen die door de NAVO-top al veel werk had. Daarom moet volgens de voorzieningenrechter het grondrecht om te mogen staken in dit geval worden ingeperkt.

De rechter ging niet mee in het argument van de vakbonden dat een 24-uursstaking juist veiliger is dan kortere acties, als KLM tenminste alle vluchten afstopt en er dus geen reizigers of vliegtuigen naar Schiphol hoeven. KLM en Schiphol zeiden tijdens de zitting dat de luchthaven nooit helemaal leeg zal zijn. Bovendien vreesde operationeel topvrouw Patricia Vitalis van Schiphol dat passagiers toch naar het vliegveld komen om alsnog een vliegreis te kunnen regelen, wat tot chaos zou leiden.