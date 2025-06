Brussel duikt dieper in overname moederbedrijf Pringles door Mars

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie is een uitgebreid concurrentieonderzoek gestart naar de miljardenovername van Pringles-moederbedrijf Kellanova door chocoladefabrikant Mars. In Brussel leven zorgen dat de deal tot hogere prijzen voor consumenten zou kunnen leiden.

Het gaat om een van de grootste overnames in de sector ooit. Er is zo'n 36 miljard dollar mee gemoeid. Mars maakt naast de gelijknamige snoepreep ook Snickers-repen en M&M's. Ook maakt het bedrijf de dierenvoeding van Pedigree en Whiskas. Kellanova voert onder meer ook internationaal bekende merken als Cheez-It en Pop-Tarts.

"Door Kellanova over te nemen, voegt Mars verschillende zeer populaire merken chips en ontbijtgranen toe aan zijn toch al brede en sterke productportfolio", stelt verantwoordelijk Eurocommissaris Teresa Ribera. "Nu de voedselprijzen door inflatie in heel Europa hoog blijven, is het essentieel om ervoor te zorgen dat deze overname de kosten van het boodschappenmandje niet verder opdrijft."