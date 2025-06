Doden en honderden gewonden bij protesten in Kenia

NAIROBI (ANP/RTR) - Bij antiregeringsprotesten in Kenia zijn zeker acht doden gevallen. Ongeveer vierhonderd mensen raakten gewond, zei een Keniaanse mensenrechtenorganisatie.

Onder de gewonden zijn demonstranten, politieagenten en journalisten. Sommigen van hen hadden schotwonden.

In Nairobi werden eerder op woensdag overheidsgebouwen en scholen uit voorzorg gesloten. De media-autoriteit in Kenia verbood radio en televisie om live verslag te doen van de protesten.

In Kenia zijn er door het hele land betogingen tegen de regering naar aanleiding van de herdenking van de onlusten van een jaar geleden. Toen waren er wekenlange gewelddadige protesten tegen de inflatie in het land en tegen de belastingverhogingen die de regering van president William Ruto van plan was in te voeren.