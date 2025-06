Rechter VS annuleert gepland proces Boeing rond dodelijke crashes

TEXAS (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft maandag het geplande strafproces tegen Boeing geannuleerd rond twee dodelijke crashes met 737 MAX-toestellen, waarbij bijna 350 mensen om het leven kwamen. Het proces zou eigenlijk op 23 juni beginnen, maar vorige maand had het Amerikaanse ministerie van Justitie een voorlopige schikking bereikt met de Amerikaanse vliegtuigfabrikant.

De rechter heeft nu het verzoek van beide partijen ingewilligd om de procesdatum te schrappen en het strafproces te annuleren, maar moet nog wel zijn definitieve goedkeuring geven aan de schikking en kan eventueel alsnog een proces plannen.

Boeing zou terecht hebben gestaan voor het misleiden van Amerikaanse toezichthouders over een cruciaal besturingssysteem van de 737 MAX. Twee vliegtuigen van dat type stortten neer in 2018 en 2019, in Indonesië en in Ethiopië. Volgens de overeenkomst betaalt Boeing ruim 1,1 miljard dollar, inclusief een boete en schadevergoeding.