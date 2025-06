VVD, NSC en BBB eensgezind na kort overleg: bal ligt bij PVV

DEN HAAG (ANP) - VVD, NSC en BBB vinden dat de PVV zelf aan de slag moet met de asielpunten van Wilders. De vier coalitiepartijen kwamen na een gesprek van een uur naar buiten. De voorvrouwen van VVD, NSC en BBB herhaalden hun eerdere kijk op Wilders' plannen en zeggen de PVV niet tegen te werken.

"De ernst van de situatie is mij wel duidelijk," aldus Nicolien van Vroonhoven van NSC. Wilders herhaalde op X dat zijn partij uit de coalitie stapt als het merendeel van zijn plannen niet wordt toegevoegd aan het coalitieakkoord.

Dilan Yesilgöz noemt het 'onnodig' om te dreigen met de val van het kabinet. De VVD legt de bal vooral bij PVV-minister Marjolein Faber. Volgens Caroline van der Plas (BBB) zijn veel van de plannen van Wilders al mogelijk. "We hebben aangegeven met z'n drieën dat wij geen blokkade vormen."

De coalitiepartijen gaan op een later moment verder praten, verwacht Van Vroonhoven. Wanneer dat is, is nog onbekend.