Rechter VS wijst zaak xAI tegen OpenAI over bedrijfsgeheimen af

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een rechter in de Verenigde Staten heeft dinsdag een rechtszaak van Elon Musks startup xAI afgewezen. In de zaak werd rivaal OpenAI beschuldigd van het stelen van bedrijfsgeheimen.

De rechter in San Francisco zei dat xAI de zaak opnieuw kan indienen, maar voor nu niet heeft aangetoond dat OpenAI zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag. De rechtszaak, die in september werd aangespannen, draaide erom dat voormalige xAI-medewerkers vertrouwelijke informatie zouden hebben meegenomen toen ze naar OpenAI vertrokken.

xAI is het bedrijf achter AI-chatbot Grok. OpenAI is de maker van het concurrerende ChatGPT. Musk was in 2015 een van de oprichters van OpenAI, maar voert al langer een juridische strijd tegen het bedrijf waar Sam Altman aan het roer staat. Musk vertrok in 2018 bij OpenAI vanwege onenigheid en richtte later zijn eigen AI-startup xAI op. Hij vindt dat OpenAI hem heeft bedrogen door een bedrijf te worden met plannen om winst te maken.