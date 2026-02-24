ECONOMIE
Noorse koning Harald (89) opgenomen in ziekenhuis

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 21:57
anp240226217 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP) - Koning Harald van Noorwegen is tijdens zijn vakantie op Tenerife opgenomen in het ziekenhuis. De 89-jarige vorst wordt behandeld aan een infectie en uitdroging, heeft het paleis bekendgemaakt. Zijn toestand "is naar omstandigheden goed".
Volgens het hof is Haralds lijfarts onderweg om het lokale medische personeel bij te staan. Woensdag verwacht het paleis meer te kunnen vertellen over de gezondheid van Harald.
De koning, zaterdag 89 geworden, worstelt al jaren met gezondheidsproblemen. Desondanks blijft hij doorwerken en gaat hij ook nog steeds op reis.
Twee jaar geleden ging Harald nog naar Maleisië rond zijn verjaardag. Ook toen werd hij ziek. Zijn gezondheidssituatie was zo ernstig dat gevreesd werd voor zijn leven. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker.
