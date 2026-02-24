Haastige stemming in Eerste Kamer voorkomt problemen bij IND

DEN HAAG (ANP) - Na een haastige stemming in de Eerste Kamer zijn op de valreep "grote uitvoeringsproblemen" voorkomen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voorzag. De organisatie die asielaanvragen verwerkt, registreert daarvoor biometrische gegevens zoals vingerafdrukken.

De wet die dat regelt, zou vervallen als die niet vóór 1 maart zou worden verlengd. Daardoor zouden geen vingerafdrukken en foto's meer worden gemaakt en had de IND duizenden van zulke gegevens moeten verwijderen.

Meerdere Eerste Kamerleden voelden zich gedwongen voor te stemmen, door de tijdsdruk. Onder meer D66 en ChristenUnie zeiden "contre coeur" (tegen het hart) voor te stemmen. Daarvoor was wel de toezegging van asielminister Bart van den Brink (CDA) nodig om snel met aanvullende wetgeving te komen die het gebruik en de opslag van de gegevens beter regelt. Hij zei dat uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar te willen doen.

Tweede Kamer

"Hoe deze wet is behandeld, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs", zei Karin van Bijsterveld van JA21. Meerdere senatoren zeiden iets vergelijkbaars. Ze voelden zich "met hun rug tegen de muur gezet", zoals Martin van Rooijen van 50PLUS zei.

Vanwege de haast werd de wet niet behandeld in de Tweede Kamer. GroenLinks-PvdA wilde de wet wel behandelen, maar zag door de situatie daarvan af. Wel pas na een toezegging van voormalig asielminister David van Weel, dat er snel een aangepaste wet wel goed behandeld zou worden.