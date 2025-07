Rechter wijst claim tegen ABN AMRO namens groep mkb'ers af

AMSTERDAM (ANP) - Het is Stichting Massaschade & Consument niet gelukt om met een rechtszaak tegen ABN AMRO compensatie af te dwingen voor een groep zakelijke klanten die jarenlang te veel rente zou hebben betaald. De organisatie stelde dat veel mkb'ers met een doorlopend krediet met variabel rentetarief zijn gedupeerd doordat de bank hun rente na 2008 niet liet meedalen met de marktrente. De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de ondernemers namens wie de claim is ingediend te veel van elkaar verschillen voor zo'n collectieve zaak en verklaart Stichting Massaschade & Consument niet-ontvankelijk.

In het verleden tuigden grote Nederlandse banken wel regelingen op voor consumenten die jarenlang te veel rente betaalden op hun doorlopend krediet. ABN AMRO compenseerde honderdduizenden particuliere klanten voor zo'n 460 miljoen euro. Stichting Massaschade & Consument beweerde dat mkb'ers over een periode van vijftien jaar miljarden euro's te veel rente hebben betaald.