Provincie Drenthe steunt Kamp Westerbork met 3,5 miljoen euro

ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe maakt 3,5 miljoen euro vrij om te zorgen dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork de vernieuwingsplannen kan realiseren. Provinciale Staten schaarden zich eensgezind achter het voorstel van Bart van Dekken (CDA) om in het jaar dat Nederland 80 jaar vrijheid viert, aandacht te hebben voor lessen rond oorlog en vrede. "Dit is prachtig", zei commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

"Kamp Westerbork is een belangrijke plaats van overdenken", aldus Van Dekken. Hij vindt het belangrijk dat het centrum meer ruimte kan bieden om "de herinneringscultuur over oorlog, bevrijding en vrede in leven te houden". "Een passender oproep in een steeds gekker wordende wereld is er niet", aldus de PvdA.

De Tweede Kamer ging recent akkoord met een bijdrage van 15 miljoen. Volgens Van Dekken is dat niet voldoende en is de bijdrage van de provincie "cruciaal' voor de plannen, waarin wordt ingezet op "een breed herinneringscentrum voor bezinning, reflectie en herdenking."