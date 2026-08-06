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Rechter wijst zaak abonnees tegen overname Warner Bros. af

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 8:00
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LOS ANGELES (ANP) - Een federale rechter heeft woensdag een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door een groep consumenten die de overname van Warner Bros. door Paramount aanvocht. Volgens de rechter hebben de eisers geen recht van spreken in de zaak.
De consumenten hebben volgens de rechter niet aangetoond dat ze economische schade zullen lijden door de fusie. De consumenten stelden dat het samenvoegen van de bedrijven kan leiden tot minder concurrentie en daardoor minder keuzes. Daardoor zou er volgens de eisers een lagere kwaliteit kunnen worden geleverd. De rechter gaat hier niet in mee, maar geeft de eisers wel een kans om hun aanklacht te herzien en opnieuw in te dienen.
Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben, mede door een aantal lopende rechtszaken, afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen in een deal ter waarde van 110 miljard dollar.
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