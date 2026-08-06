Ngo's: dood Libanese journalist lijkt Israëlische oorlogsmisdaad

NEW YORK (ANP) - De Israëlische luchtaanval waarbij de Libanese journalist Amal Khalil werd gedood, lijkt een oorlogsmisdaad te zijn geweest, stelt Human Rights Watch (HRW). Ook Amnesty International vindt dat haar dood moet worden onderzocht als oorlogsmisdaad.

De mensenrechtenorganisaties concluderen in losse onderzoeken dat Israël wist, of had moeten weten, dat er twee journalisten aanwezig waren in het gebouw dat ze aanvielen op 22 april van dit jaar. Khalil was toen samen met een collega op reportage in het zuiden van Libanon toen de auto voor hen werd aangevallen. Ze ontvluchtten hun eigen auto en hielden zich schuil in een gebouw. Volgens HRW deed het Rode Kruis daarna via de VN-missie UNIFIL een verzoek bij de Israëlische krijgsmacht (IDF) om het getroffen gebied te betreden en de journalisten weg te halen. De IDF ging daar niet op in.

Pas enkele tientallen minuten na dat verzoek volgde een tweede aanval, dit keer op de auto van Khalil zelf. De derde aanval, weer een klein uur later, trof het gebouw waarin de journalisten zich schuilhielden. Het Rode Kruis probeerde de twee alsnog te redden en wist de collega weg te halen, maar Khalil niet. De hulpverleners werden gehinderd bij hun reddingswerk doordat de IDF onder meer een flitsgranaat gooide en schoot op de ambulance.

Staakt-het-vuren

De ziekenhuismedewerkers die het lichaam van Khalil uiteindelijk konden onderzoeken, concludeerden dat ze pas uren na de laatste aanval was overleden.

Vijf dagen voor de aanval was een staakt-het-vuren ingegaan tussen Israël en Libanon, maar de Israëlische krijgsmacht had Libanese burgers bevolen om niet terug te keren naar een bezet gebied in Zuid-Libanon. Maar dat de twee journalisten dat toch deden, zorgt er niet voor dat zij hun beschermde status als burgers verloren, benadrukken Amnesty en HRW.

Burgers

"Uit het bewijsmateriaal blijkt duidelijk dat het Israëlische leger wist of had moeten weten dat Faraj en Khalil burgers waren, maar hen toch heeft aangevallen en vervolgens urenlang heeft verhinderd dat ambulancepersoneel hen te hulp schoot", aldus Ramzi Kaiss van HRW. Volgens hem toont het voortdurend doden van journalisten dat Israëlische militairen bereid zijn om "gruwelijkheden te plegen, zonder angst voor consequenties".

De IDF liet aan Amnesty weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op de twee mannen die in de auto voor Khalil zaten. Zij kwamen om bij de eerste aanval.