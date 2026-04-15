Rechters bankentuchtrecht gaan in staking

AMSTERDAM (ANP) - Rechters die betrokken zijn bij het bancaire tuchtrecht hebben het werk deels neergelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

Aanleiding voor de actie is een voorstel van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om het tuchtreglement aan te passen. In de brief, waarop NRC zich baseert, zeggen de rechters dat zij onder het nieuwe reglement hun functie niet meer integer kunnen uitvoeren.

Het tuchtrecht is jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Deze commissie beoordeelt klachten wanneer de zogenoemde bankierseed is geschonden. Als de commissie oordeelt dat dit het geval is, kan er een beroepsverbod, geldboete of berisping volgen.