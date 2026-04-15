OM eist taakstraf van 140 uur tegen Peter Gillis

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 140 uur tegen vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis voor de vermeende mishandeling van zijn ex-partner Nicol Kremers. Volgens de officier van justitie gaat het om "stevige geweldspleging", met name op 29 mei 2022.

Gillis staat in Den Bosch terecht voor het incident en wordt daarnaast beschuldigd van langdurige mishandeling in datzelfde jaar. Op de avond van 29 mei kregen Gillis en Kremers volgens het OM ruzie in een uitgaansgelegenheid. Daar zou Gillis haar op het toilet hebben mishandeld. Eenmaal thuis duurde de ruzie voort en belde Kremers de politie. Gillis zou haar hebben gebeten in haar neus en rug en in haar borsten hebben geknepen. Daarnaast zou hij aan haar haren hebben getrokken.

Op verzoek van de advocaten van Gillis is onderzoek gedaan naar de authenticiteit van foto's waarop letsel te zien zou zijn. Volgens de officier van justitie blijkt uit het onderzoek dat de foto's niet zijn bewerkt. Daarnaast heeft een voormalige werknemer van Gillis verklaard dat Kremers meerdere malen is mishandeld door Gillis. Hij zou ook de mishandeling in de uitgaansgelegenheid hebben gezien.

Schadevergoeding

Gillis ontkent de mishandelingen. Volgens hem is Kremers "een complexe vrouw", onder meer vanwege een eerdere relatie en door drank- en drugsgebruik.

De advocaat van Kremers heeft gevraagd om een schadevergoeding van 12.500 euro.