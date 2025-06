Rechtszaak tegen Franse TotalEnergies over greenwashing

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies staat vanaf donderdag voor een rechtbank in Parijs in een zaak die is aangespannen door klimaatactivisten over greenwashing. Daarbij doet een bedrijf zich schoner voor dan het in werkelijkheid is. Milieuorganisaties zeggen dat TotalEnergies klanten misleidt met claims over duurzaamheid en klimaat.

Het is voor het eerst in Frankrijk dat een groot energiebedrijf wordt aangeklaagd voor greenwashing. De rechtszaak volgt op een aanklacht uit 2022. Volgens de milieuorganisaties is TotalEnergies schuldig aan misleiding door te zeggen klimaatneutraal te willen worden, terwijl er wordt geïnvesteerd in olie- en gasproductie. TotalEnergies heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De aanklagers zeggen dat TotalEnergies in advertenties ongeveer veertig valse beweringen over duurzaamheid heeft gedaan. TotalEnergies ontkent en wees eerder al op de grote investeringen in duurzame energiebronnen en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto's.