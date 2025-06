NAVO wil jaarlijks horen hoeveel lidstaat defensiebudget verhoogt

BRUSSEL (ANP) - De NAVO wil dat lidstaten jaarlijks duidelijk maken hoeveel ze hun defensiebudget verhogen om uiteindelijk aan de nieuwe fors hogere NAVO-norm te voldoen. Er zou volgens hoge NAVO-diplomaten wat ruimte komen voor maatwerk, maar getreuzel moet worden voorkomen, vindt secretaris-generaal Mark Rutte.

Rutte spreekt met een knipoog van een "sluw plan" om te voorkomen dat NAVO-landen talmen, zoals ze deden bij de vorige bestedingsafspraak van nu elf jaar oud. "Landen zullen jaarlijkse plannen beloven, die de verhoging per jaar tonen."

Vooral de VS zijn bang dat bondgenoten investeringen zo lang mogelijk uitstellen. Soms zelfs in de hoop het zo uit te zingen tot er een minder veeleisende opvolger van president Trump aantreedt, is de verdenking van NAVO-diplomaten.

De opgaande lijn van de defensiebudgetten op weg naar de 5 procent mag "geen hockeystick" worden, zei Rutte donderdag. Een steile eindsprint maakt jarenlang gedraal niet goed. Er moeten fabrieken worden gebouwd, stelt Rutte.