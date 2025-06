Nieuwe zoektocht naar verdwenen Britse Maddie afgerond

PRAIA DA LUZ (ANP/AFP) - De nieuwe zoektocht naar sporen van de in 2007 in het zuiden van Portugal verdwenen 3-jarige Britse Maddie is na drie dagen beëindigd meldt de Portugese politie. Over resultaten van het onderzoek is niets meegedeeld.

Duitse en Portugese onderzoekers hebben een gebied met struikgewas en vervallen huizen doorzocht in de omgeving van de badplaats Praia da Luz waar het meisje verdween.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van justitie in het Duitse Braunschweig. Die onderzoekt een veroordeelde pedofiel, Christian Brückner, die destijds in Praia da Luz en omgeving was. Hij zit in Duitsland vast wegens een verkrachting en wordt sinds 2020 in Duitsland verdacht van de ontvoering van en moord op Maddie.

De vorige grote zoekactie was in mei 2023 bij een meertje in de gemeente Silves circa 30 kilometer oostelijker. Dat heeft niets opgeleverd. Van de peuter is geen spoor teruggevonden.