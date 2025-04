Recordaantal meldingen gevaarlijke cosmetica en speelgoed in EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft in 2024 een recordaantal meldingen gekregen van onveilige consumentenproducten zoals speelgoed en cosmetica. Bij het Europese systeem waarin gevaarlijke producten worden gemeld, Safety Gate, werden 4137 meldingen gedaan. Dat is het hoogste aantal sinds de start van het systeem in 2003. In 2023 ging het om 3412 meldingen.

Cosmeticaproducten staan met 36 procent van de meldingen over gezondheidsrisico's opnieuw bovenaan in de lijst die de Europese Commissie jaarlijks presenteert. Veel cosmeticaproducten bevatten de verboden synthetische geurstof BMHCA die schadelijk kan zijn voor vruchtbaarheid en huidirritatie kan veroorzaken.

Daarna volgen speelgoed (15 procent), elektrische apparaten (10 procent), motorvoertuigen (9 procent) en chemische producten (6 procent).

Na melding in het systeem volgt onderzoek door markttoezichtautoriteiten. Zij besluiten vaak dat het schadelijke product uit de handel moet worden gehaald.