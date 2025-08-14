Oekraïne en Rusland claimen nieuwe successen voor top in Alaska

KYIV (ANP/DPA/AFP) - Oekraïne heeft na berichten over een Russische opmars verklaard dat de situatie bij de stad Dobropillia aan het stabiliseren is. Rusland claimde ondertussen twee plaatsen te hebben veroverd elders in de oostelijke regio Donetsk. Het gaat onder meer om Sjtsjerbynivka, dat in de buurt ligt van de eerder dit jaar ingenomen mijnstad Toretsk.

De Oekraïense strijdkrachten zeggen volgens Interfax-Ukraine dat versterkingen naar het gebied bij Dobropillia en Pokrovsk zijn gestuurd. Rusland zou daar nu aanzienlijke verliezen lijden. "De situatie is aan het stabiliseren."

De strijdende partijen claimden daarmee elk successen aan de vooravond van een top in Alaska. De Amerikaanse president Donald Trump spreekt daar vrijdag met de Russische leider Vladimir Poetin. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky mag niet aanschuiven en zei Trump te hebben gewaarschuwd dat Poetin aan het "bluffen" is. "Hij probeert voor de bijeenkomst in Alaska druk uit te oefenen langs de hele Oekraïense frontlinie."