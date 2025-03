Recordjaar voor Boskalis, Berdowski treedt af als topman

PAPENDRECHT (ANP) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in 2024 "alle voorgaande financiële records overtroffen". Alle divisies droegen bij aan de groei, maakte de onderneming donderdag bekend.

De nettowinst ging omhoog, van 601 miljoen euro in 2023 naar 781 miljoen euro. De omzet klom tot 4,4 miljard euro en de orderportefeuille groeide met 1 miljard euro tot 7 miljard euro.

"2024 was een uitzonderlijk goed jaar voor Boskalis waarin alle onderdelen van het bedrijf uitstekend hebben gepresteerd. We mogen met trots terugkijken op een jaar dat de boeken ingaat als het beste ooit in onze 115-jarige geschiedenis", zegt topman Peter Berdowski in een toelichting. Hij treedt volgende maand terug als bestuursvoorzitter en wordt opgevolgd door Theo Baartmans, sinds 2007 lid van de raad van bestuur. Berdowski zal worden benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen.