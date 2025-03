Wereldvoedselprogramma halveert hulp aan Rohingya

ROME (ANP/AFP) - Het Wereldvoedselprogramma (WFP) moet de voedselhulp aan ongeveer een miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh halveren. De VN-organisatie zegt dat dit het gevolg is van "ernstige financieringstekorten".

De Rohingya krijgen nu maandelijks een voedselbon ter waarde van 12,50 dollar (omgerekend 11,60 euro). Dit bedrag daalt volgende maand naar 6 dollar per persoon. Veel Rohingya in Bangladesh leven in opvangkampen. Ze zijn afhankelijk van humanitaire hulp en kampen met ondervoeding. De hulp aan deze groep was al getroffen door bezuinigingen.

De Rohingya zijn een islamitische etnische minderheid uit Myanmar. Ze leven daar al generaties, maar worden er niet erkend als Myanmarese staatsburgers. Ze werden in 2017 het doelwit van gewelddadige aanvallen. Er vonden moorden plaats en dorpen werden platgebrand. Ongeveer 750.000 Rohingya vluchtten toen naar buurland Bangladesh.