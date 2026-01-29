ECONOMIE
Recordjaar voor Zwitserse export naar VS, ondanks handelsruzie

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:44
anp290126157 1
ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - Zwitserland exporteerde in 2025 een recordhoeveelheid goederen naar de Verenigde Staten, zoals horloges, medische apparatuur, geneesmiddelen en Zwitserse kazen. Dit gebeurde ondanks de hoge importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump op veel Zwitserse goederen had ingesteld.
Volgens de Zwitserse douane groeide de export naar de VS vorig jaar met bijna 4 procent tot 54,7 miljard Zwitserse frank (60 miljard euro). Dit is exclusief de export van bewerkt goud, een belangrijk exportproduct van de Zwitsers.
Van augustus tot november legden de VS een hoog importtarief van 39 procent op veel Zwitserse exportproducten. Dit gebeurde nadat een telefoongesprek tussen Trump en de toenmalige Zwitserse bondspresident Karin Keller-Sutter verkeerd liep. Tijdens het World Economic Forum vorige week erkende de Amerikaanse president dat zij hem "gewoon verkeerd had geraakt". Eind 2025 werd de hoge heffing teruggebracht naar 15 procent.
