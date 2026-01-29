ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doodgeschoten Alex Pretti eerder in conflict met federaal agenten

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:43
anp290126156 1
MINNEAPOLIS (ANP) - Er is nieuw videobeeld opgedoken van de onlangs in Minneapolis door de grenspolitie doodgeschoten Alex Pretti. In de beelden, die onder meer door de BBC en de familie van Pretti zijn geverifieerd, is te zien hoe hij schreeuwt naar federale agenten en tegen een van hun auto's trapt. Daarop wordt hij naar de grond gewerkt. De beelden zijn van 13 januari, elf dagen voordat hij werd doodgeschoten.
Volgens bronnen die CNN sprak, zou Pretti dagen voor de fatale schietpartij een gekneusde rib hebben opgelopen bij een confrontatie met de federale diensten. Onduidelijk is of het om hetzelfde voorval gaat. Volgens CNN zouden er details over Pretti bekend zijn bij de immigratiediensten. Die zouden informatie verzamelen over demonstranten die hun werk hinderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading