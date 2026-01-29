Doodgeschoten Alex Pretti eerder in conflict met federaal agenten

MINNEAPOLIS (ANP) - Er is nieuw videobeeld opgedoken van de onlangs in Minneapolis door de grenspolitie doodgeschoten Alex Pretti. In de beelden, die onder meer door de BBC en de familie van Pretti zijn geverifieerd, is te zien hoe hij schreeuwt naar federale agenten en tegen een van hun auto's trapt. Daarop wordt hij naar de grond gewerkt. De beelden zijn van 13 januari, elf dagen voordat hij werd doodgeschoten.

Volgens bronnen die CNN sprak, zou Pretti dagen voor de fatale schietpartij een gekneusde rib hebben opgelopen bij een confrontatie met de federale diensten. Onduidelijk is of het om hetzelfde voorval gaat. Volgens CNN zouden er details over Pretti bekend zijn bij de immigratiediensten. Die zouden informatie verzamelen over demonstranten die hun werk hinderen.