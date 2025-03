Recordomzet uitbater luchthaven Frankfurt in 2024

FRANKFURT (ANP) - Fraport, de uitbater van Duitslands grootste luchthaven in Frankfurt, heeft vorig jaar een recordomzet geboekt door het toegenomen aantal passagiers en de hogere prijzen. Mede hierdoor behaalde het bedrijf een recordwinst, voor aftrek van onder meer rentes en belastingen. Fraport verwacht dat het aantal passagiers dit jaar verder zal toenemen.

De omzet van Fraport groeide in een jaar met bijna 11 procent tot ruim 4,4 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen en rentes nam met ongeveer 8 procent toe tot ruim 1,3 miljard euro. De nettowinst bedroeg bijna 502 miljoen euro, tegenover ongeveer 431 miljoen euro een jaar eerder. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en andere landen.