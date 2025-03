Samaranch, Coe en Coventry topkandidaten bij IOC-verkiezing

De Spanjaard Juan Antonio Samaranch Junior, de Brit Sebastian Coe en de Zimbabwaanse Kirsty Coventry worden als grootste kanshebbers beschouwd om Thomas Bach op te volgen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Op de 144e sessie van de mondiale sportbond, die dinsdag met een ceremonie in Olympia begint, stemmen de leden donderdag over de opvolging van de Duitser.

Bij elk van de drie topkandidaten zou het om een historische keuze gaan. Samaranchs vader was van 1980 tot 2001 IOC-voorzitter. Niet eerder in deze functie trad een zoon in de voetsporen van zijn vader. Voormalig topatleet Coe zou de eerste Brit worden aan het hoofd van de in Lausanne gevestigde organisatie. Oud-zwemster Coventry zou op haar 41e de jongste voorzitter ooit zijn van de olympische beweging, de eerste vrouw en de eerste Afrikaan.

Maar verrassingen zijn nooit uitgesloten wanneer de IOC-leden hun keuze bepalen. Zij kunnen hun stem ook geven aan de Jordaanse prins Feisal Al Hussein, de Franse UCI-voorzitter David Lappartient, de hoogste turnbaas Morinari Watanabe uit Japan of de Zweed Johan Eliasch, de voorzitter van de internationale skibond FIS.

Geopolitieke spanningen

De winnaar neemt een financieel veilige organisatie over, maar doet dat wel in geopolitiek onrustige tijden. De nieuwe voorzitter krijgt ook te maken met de onvoorspelbare Amerikaanse president Donald Trump, met Los Angeles in 2028 als gaststad van de Olympische Spelen.

De zelfverzekerde Samaranch, 65 jaar oud en al meer dan twee decennia IOC-lid, ziet zichzelf niet verrassend als beste keus. "Het gaat niet om het geslacht of het continent", vertelde hij aan persbureau AFP. "Zelfs in de makkelijkste tijden moeten we de beste persoon voor de baan kiezen. Dit is te belangrijk en te relevant voor te veel mensen om te experimenteren."

Sobere campagne Coventry

Coe (68) leidde het succesvolle bid dat de Olympische Spelen van 2012 naar Londen bracht. Sinds 2015 is hij voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics. Hij belooft meer zeggenschap van IOC-leden dan onder Bach. "Als je echt slimme mensen om je heen hebt en je ambitie als leider is om mensen om je heen te hebben die slimmer zijn dan jij, gebruik ze dan", zei hij.

In tegenstelling tot het tweetal voerde Coventry een sobere campagne. Maar de oud-zwemster, die onder meer zeven olympische medailles won waarvan twee gouden, zou de voorkeur hebben van Bach, hoewel ze dat zelf ontkent.