Recordomzet voor baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis

PAPENDRECHT (ANP) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft vorig jaar een recordomzet behaald. Topman Theo Baartmans spreekt van "financieel het meest succesvolle jaar in de lange geschiedenis" van Boskalis. Een jaar geleden had het Papendrechtse bedrijf ook een recordjaar.

De omzet steeg licht naar 4,5 miljard euro en de orderportefeuille bleef nagenoeg gelijk op 7 miljard euro. De nettowinst ging iets omlaag, van 781 miljoen euro in 2024 naar 775 miljoen euro.

"2025 was in veel opzichten een uitzonderlijk jaar voor Boskalis. Met buitengewoon sterke prestaties in al onze drie divisies, een hoge bezettingsgraad van de vloot en uitstekende projectresultaten", stelt Baartmans. Hij volgde vorig jaar Peter Berdowski op als topman van de maritieme dienstverlener.

Boskalis heeft momenteel geen grote projecten in de Perzische Golf, maar heeft wel veel collega's in de regio zitten. "De onrust en de beperkte mogelijkheden om de regio te verlaten maken deze periode extra zwaar voor hen en hun gezinnen", stelt Baartmans.