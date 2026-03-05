Topman TomTom stapt op en gaat naar raad van commissarissen

AMSTERDAM (ANP) - TomTom-topman Harold Goddijn vertrekt volgende maand als bestuursvoorzitter bij de navigatiedienstverlener. Hij is voorgedragen om toe te treden tot de raad van commissarissen, meldt TomTom. Goddijn was in 1991 een van de oprichters van TomTom en leidt het bedrijf sinds 2001.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 april treedt Goddijn terug als topman en bestuurslid. Het is de bedoeling dat hij na die bijeenkomst in de raad van commissarissen komt. Mike Schoofs, die binnen het bedrijf onder meer verantwoordelijk is voor de verkoop- en marketingprocessen (chief revenue officer), is voorgedragen als opvolger.

In een verklaring zegt hij dat dit "het juiste moment is voor de volgende fase van leiderschap". "Als de architect van onze wereldwijde commerciële organisatie is Mike bij uitstek geschikt om het bedrijf verder te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf onder zijn leiderschap zal blijven floreren."

Kaartentechniek

Schoofs werkt sinds 2005 bij TomTom en bekleedt zijn huidige functie sinds 2023. Hij heeft volgens TomTom de wereldwijde verkoop- en commerciële organisatie van het bedrijf opgebouwd en geleid. Ook ontwikkelde hij langdurige relaties in belangrijke segmenten voor het bedrijf, zoals de auto-industrie.

TomTom staat bekend om zijn navigatiesystemen, maar haalt tegenwoordig het overgrote deel van zijn inkomsten uit de verkoop van kaartentechniek aan autoproducenten en andere bedrijven. Schoofs meldt dat hij zich als nieuwe topman zal richten op het opschalen van de activiteiten voor de auto-industrie en de zakelijke activiteiten.