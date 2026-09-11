Recordprijs diesel in VS voert druk op richting verkiezingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De dieselprijs in de Verenigde Staten is naar recordhoogte gestegen. Een gallon (3,8 liter) kostte gemiddeld voor het eerst meer dan 6 dollar, volgens autolobbyclub American Automobile Association (AAA). De stijgende prijzen zijn een probleem voor de Republikeinse Partij van president Donald Trump in aanloop naar de midterms, de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november.

Diesel wordt in de VS gebruikt voor een heleboel zaken, waaronder het verwarmen van huizen en als brandstof in landbouwmachines en vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een belangrijke rol spelen in de staat Maine, waar naar verhouding de meeste huishoudens stookolie gebruiken om hun huizen te verwarmen. Ook kan dit meewegen in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa.

De Republikeinen staan ​​onder druk om de controle over het Congres te behouden tijdens de laatste twee ambtsjaren van Trump. Kiezers zijn onder meer bezorgd over de economie.