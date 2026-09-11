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Provincies ondertekenen ook afspraken over gewasbescherming

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 11:05
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DEN HAAG (ANP) - De provincies hebben zich ook geschaard achter de afspraken die staatssecretaris Silvio Erkens twee maanden geleden met zeven organisaties maakte over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De provincies ontbraken toen in juli een convenant werd ondertekend, hoewel ze wel betrokken waren bij de totstandkoming daarvan. Volgens een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO) moesten alle provinciale colleges nog een besluit nemen over de afspraken.
Dat is in de afgelopen weken gebeurd, waarna het IPO-bestuur nu ook een handtekening heeft gezet onder het convenant. "Met deze stap laten provincies zien dat ze zich samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en sectoren willen inzetten voor een aanmerkelijke verlaging van milieubelasting door het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen."
Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Gert-Jan Segers hebben agrariërs, gemeenten, waterschappen en supermarkten hierover op hoofdlijnen afspraken gemaakt met Erkens.
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