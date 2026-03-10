Recordresultaten voor speelgoedbedrijf LEGO

BILLUND (ANP/AFP/BLOOMBERG) - LEGO heeft vorig jaar recordresultaten behaald, waarmee het Deense bedrijf zijn positie als 's werelds grootste speelgoedfabrikant verder versterkte. Volgens het bedrijf werd het productaanbod uitgebreid naar een recordniveau en werden vooral goede zaken gedaan met de verkoop van bouwsets van LEGO City, LEGO Icon, LEGO Technic en LEGO Botanicals, net als met speelgoed van Star Wars. In alle markten was er groei te zien.

De omzet steeg met 12 procent tot 83,5 miljard Deense kroon, omgerekend meer dan 11 miljard euro. De nettowinst nam met 21 procent toe tot omgerekend ruim 2,2 miljard euro.

Het concern breidde ook de productiecapaciteit uit; in Vietnam kwam een nieuwe fabriek en de capaciteit van de fabriek in Hongarije werd vergroot. Daarnaast opende LEGO in de Amerikaanse stad Boston een hoofdkantoor voor de activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika. LEGO is ook nog bezig een fabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Virginia. Die moet volgend jaar klaar zijn.