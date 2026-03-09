Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Een stedentripje op zijn tijd is altijd verrijkend. Maar Rome en Parijs hebben we inmiddels wel gezien. Ook is elke Nederlander inmiddels wel een keer in Barcelona beland. Daarom trekken we dit jaar massaal naar die andere grote Spaanse stad: Madrid.

Dat is volgens de nieuwste ranglijst van European Best Destinations de nummer 1 om te bezichtigen dit jaar. Reizigers uit verschillende Europese landen brachten massaal hun stem uit, waarbij de stad hoog scoorde op onder meer cultuur, gastronomie, leefkwaliteit en het klimaat.

Een van de belangrijkste redenen voor de overwinning is het enorme culturele aanbod. In het zogeheten Landscape of Light bevinden zich drie musea van wereldklasse op korte afstand van elkaar: het Museo del Prado, het Museo Reina Sofía en het Museo Thyssen-Bornemisza. Voor liefhebbers van kunst is dit gebied een van de belangrijkste trekpleisters van de stad.

Maar Madrid draait niet alleen om de bekende hoogtepunten. In buurten zoals Carabanchel heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe creatieve scene ontwikkeld met galerieën, ateliers en designstudio’s. Ook flamenco speelt een prominente rol in het stadsleven: in traditionele tavernes kunnen bezoekers de dans en muziek van dichtbij beleven.

Buitenleven dankzij veel zonuren

Het klimaat werkt eveneens in het voordeel van de stad. Madrid telt bijna drieduizend zonuren per jaar, waardoor het leven zich vaak buiten afspeelt. Pleinen en terrassen zijn vrijwel altijd gevuld en in het grote stadspark Parque del Retiro wandelen inwoners tussen vijvers, fonteinen en lange lanen.

Reisorganisaties wijzen erop dat juist de combinatie van cultuur en buitenleven Madrid aantrekkelijk maakt voor bezoekers: overdag een museum of park bezoeken en ’s avonds eten in een historische taverne of een drankje doen op een rooftopbar.

Ook op gastronomisch gebied heeft Madrid veel te bieden. Jonge chefs experimenteren met vernieuwende interpretaties van de Spaanse keuken, terwijl traditionele restaurants vasthouden aan familierecepten die al generaties worden doorgegeven. Tapas, stevige stoofgerechten en lokale wijnen blijven daarbij de basis van de Madrileense eetcultuur.

Populaire stad met keerzijde

Volgens kenners onderscheidt Madrid zich door een mix van grootstedelijke energie en een relatief hoge leefbaarheid. De afgelopen jaren investeerde de stad flink in groenvoorzieningen, autoluwe zones en het openbaar vervoer, waardoor de toegankelijkheid verbeterde.

Toch kent ook Madrid uitdagingen. De populariteit van de stad zorgt voor stijgende huurprijzen en drukte in het historische centrum. Daarnaast kunnen de temperaturen in de zomer extreem oplopen. Reisexperts adviseren daarom om de stad bij voorkeur in het voorjaar of najaar te bezoeken.