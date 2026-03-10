ECONOMIE
Azerbeidzjan stuurt na oplopen spanningen hulpgoederen naar Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 10:58
anp100326088 1
BAKOE (ANP/AFP) - Azerbeidzjan heeft na een periode van oplopende spanningen hulp aangeboden aan Iran. Er gaan tonnen voedsel en medicijnen naar het buurland, heeft het ministerie van Noodsituaties aangekondigd. Dat besluit volgt op een telefoongesprek tussen de presidenten van de landen.
Vorige week betichtte de regering van Azerbeidzjan Iran van terrorisme. Drones hadden in de exclave Nachitsjevan een vliegveld getroffen en waren ontploft nabij een school. Vier mensen raakten gewond. De regering in Bakoe trok diplomaten terug uit Iran en president Ilham Alijev gaf de krijgsmacht opdracht om vergeldingsaanvallen voor te bereiden. Iran ontkende betrokkenheid en zei dat Israël erachter zat. Israël is een bondgenoot van Azerbeidzjan.
Zondag belde Alijev met de Iraanse president Masoud Pezeshkian, meldde zijn kantoor. Ze spraken af dat het voorval onderzocht zou worden. Ook waren ze het met elkaar eens dat geprobeerd moest worden om te voorkomen dat de banden slechter zouden worden.
