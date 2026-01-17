Recordstroomverbruik China door elektrisch rijden en datacenters

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft vorig jaar een recordhoeveelheid stroom verbruikt, vooral gestuwd door elektrische auto's en datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt staatszender China Central Television (CCTV) die zich baseert op cijfers van de nationale energieautoriteit. Het stroomverbruik van China lag volgens CCTV daarbij ruim twee keer zo hoog als dat van de Verenigde Staten.

Volgens CCTV steeg het totale stroomverbruik van de op een na grootste economie van de wereld met 5 procent tot 10,4 biljoen kilowattuur vergeleken met een jaar eerder. Dat is het grootste verbruik ooit door een enkel land en meer dan het gezamenlijke elektriciteitsverbruik van de Europese Unie, Rusland, Japan en India, aldus CCTV.

Bij de sectoren opladen van elektrische voertuigen en batterijen was er een toename van bijna 50 procent doordat China massaal is overgestapt op elektrisch rijden. In de IT- en softwaresector, met onder meer AI-datacenters, steeg het verbruik met 17 procent.