Een 80-jarige man r aakt zijn huis kwijt aan een Airbnb -gast die niet meer weg wil: het klinkt als een bizarre uitzondering, maar het sluit aan bij een groeiend patroon van “professionele” huurders die de grenzen van het platform opzoeken.

De gepensioneerde Alkmaarder (80) verhuurde zijn woning per 2 april 2025 viaverhuurplatform Airbnb voor een maand aan een man en drie kinderen van12 tot 18 jaar. Zij kregen de beschikking over twee slaapkamers inclusiefgebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals badkamer, keuken enwoonkamer. In mei maakten beide partijen een afspraak om rechtstreeks tehuren, waardoor er geen kosten aan Airbnb meer verschuldigd waren. Dehuur bedroeg 1800 euro per maand.

Eind september kwam de eigenaar terug naar Nederland en verzocht hij zijnhuurder te vertrekken, maar die weigerde. Daarop stapte de eigenaar naar de kantonrechter. Die gad de huurder gelijk.

De rechter besloot dat de huurder recht heeft op huurbescherming.Dan is opzegging door de verhuurder alleen in bijzondere omstandighedenen strenge voorwaarden mogelijk. Sowieso vond de rechter het belang vande kinderen in deze zaak zwaarder wegen dan dat van de huiseigenaar.

Het probleem: zodra een kort verblijf ongemerkt verandert in een langdurige bezetting, verschuift de verhouding van gastheer en gast naar quasi-verhuurder en huurder. I n Frankrijk wijzen experts erop dat wie legaal via Airbnb binnenkomt, in sommige gevallen binnen dagen bescherming krijgt als huurder, waardoor uitzetting negen maanden of langer kan duren. Eigenaren die zelf in het huis wonen, zoals veel oudere hosts die hun pensioen willen aanvullen, hebben dan het nakijken. In New York vocht een gezin maandenlang om een huurder die na een 30-daags verblijf weigerde te vertrekken en zich beriep op huurdersrechten, terwijl de eigenaar sprak van “every host’s worst nightmare”.

Airbnb wijst steevast op de verantwoordelijkheid van nationale wetgeving, terwijl politie en rechters huiverig zijn om snel in te grijpen zolang er geen sprake is van geweld. Zo verandert een platform dat extra inkomsten moest brengen voor senioren in precies het omgekeerde: een juridisch mijnenveld waarin één foute gast genoeg is om een leven op zijn kop te zetten.