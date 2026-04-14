Recordwinst voor Eindhoven Airport in 2025

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 10:34
EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport heeft vorig jaar een recordwinst geboekt, mede geholpen door een recordaantal passagiers op de luchthaven. De nettowinst bedroeg 25,2 miljoen euro, tegen 23,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet van Eindhoven Airport steeg met 4,5 procent tot 100,5 miljoen euro, aldus het dinsdag gepubliceerde jaarverslag.
Het grootste deel van de omzet komt uit de havengelden die maatschappijen betalen voor het gebruik van de diensten van Eindhoven Airport. De rest van de inkomsten komt onder meer uit horeca, winkels, parkeergelden en reclames. Het aantal passagiers dat via de luchthaven vloog, bedroeg meer dan 6,9 miljoen. Daarmee werd het vorige reizigersrecord uit 2023 verbroken.
Eindhoven Airport werkt nog aan uitbreiding van de terminal, omdat die te klein is voor het huidige aantal reizigers. De terminal is gebouwd voor maximaal 5 miljoen passagiers per jaar. De vernieuwde terminal moet in juli 2027 worden opgeleverd.
