Reddit spant rechtszaak aan tegen socialemediaverbod Australië

CANBERRA (ANP/RTR) - Berichtenplatform Reddit vecht het deze week ingevoerde socialemediaverbod voor kinderen in Australië aan. Volgens het Amerikaanse bedrijf is het verbod in strijd met de vrijheid van politieke communicatie. Eerder begonnen twee tieners namens een bredere groep al een rechtszaak tegen de nieuwe wet.

Het socialemediaverbod is het eerste van zijn soort ter wereld en geldt in Australië voor kinderen tot 16 jaar. "Australische burgers onder de 16 jaar zullen binnen enkele jaren, zo niet maanden, gaan stemmen. Hun keuzes worden beïnvloed door politieke communicatie van vóór de leeftijd van 18", zegt Reddit, dat ook vindt dat het niet zou moeten worden gezien als socialemediaplatform.

De juridische strijd wordt gevoerd bij de hoogste rechter van het land en kan lang duren. "We zullen deze stap tot het uiterste bestrijden", reageerde de Australische gezondheidsminister Mark Butler op de aankondiging van Reddit.