Rederij verwacht deze week begin berging vrachtschip bij Canada

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 10:04
DELFZIJL (ANP) - De berging van een vrachtschip dat sinds begin september vastzit ten noorden van Canada kan deze week beginnen, als het weer het toelaat. Dat verwacht Wagenborg, de Nederlandse rederij van het schip. Het vaartuig met de naam Thamesborg was onderweg van China naar de oostkust van Canada.
Wagenborg heeft samen met Canadese autoriteiten een plan gemaakt voor het veilig vlottrekken van het schip. Tijdens het eerste deel van de bergingsoperatie wordt een deel van de lading overgeladen op een van de twee aanwezige bergingsschepen. Wagenborg liet eerder al weten dat het schip een bepaald type grondstof voor de staal- en aluminiumindustrie vervoert.
"De laatste inspecties tonen aan dat de brandstoftanks en laadruimen van het schip intact zijn gebleven", stelt de rederij nu. Alle bemanningsleden zijn veilig en in goede conditie. "Een derde bergingsschip is momenteel onderweg naar de locatie en zal zich aansluiten voor het laatste deel van de bergingsoperatie."
