Veel werkgevers onderschatten aantal chronisch zieke werknemers

AMERSFOORT (ANP) - Veel werkgevers onderschatten hoeveel mensen met een chronische aandoening bij hun organisaties werken. Meer dan een op de drie Nederlandse werknemers heeft een chronische aandoening, maar ruim driekwart van de werkgevers schat het aantal binnen hun organisatie lager in. Dit onderzochten de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, een samenwerkingsverband waarbij onder meer de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn aangesloten.

Uit de studie komt ook naar voren dat ruim een op de drie chronisch zieke werknemers niet volledig open is over de aandoening. Vaak uit angst voor onbegrip of negatieve gevolgen.

Vanwege de drempel om erover te praten wordt volgens bestuurder Mark Monsma vaak gehandeld vanuit aannames. "We weten uit de praktijk dat als leidinggevenden en werknemers het open gesprek voeren dat er veel meer mogelijk is dan ze van tevoren aannemen. Relatief kleine aanpassingen kunnen vaak het verschil betekenen tussen goed blijven kunnen werken of uitval."

'Grote verantwoordelijkheid'

Ook voor werkgevers is het volgens voorzitter Boyd Thijssens van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) belangrijk dat mensen met een chronische aandoening kunnen blijven werken, gezien de oplopende personeelstekorten en het groeiende aantal werkenden met een chronische aandoening. "Daarvoor ligt een grote verantwoordelijkheid bij werkgevers, niet alleen vanuit humaan oogpunt, maar ook in het belang van hun eigen bedrijfsvoering en vanuit economisch perspectief."

Zo'n 3,5 miljoen Nederlanders werken volgens de gezondheidsfondsen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld reuma, hart- en vaatziekten, een fysieke beperking, psychische aandoeningen of diabetes.