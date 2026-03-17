Reders steunen terughoudendheid over militaire missie Hormuz

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 16:50
ROTTERDAM (ANP) - De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) vindt een Nederlandse bijdrage aan een militaire missie met als doel de Straat van Hormuz te heropenen niet verstandig. Een bijdrage kan ervoor zorgen dat Nederlandse schepen die vastzitten in de Perzische Golf mogelijk een doelwit worden, meldt een woordvoerder. "En die kunnen geen kant op."
De Amerikaanse president Donald Trump riep bondgenoten op om te helpen bij het beschermen van schepen die de belangrijke zeestraat willen passeren. EU-landen reageerden niet welwillend op het verzoek. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, liet ook weten er geen heil in te zien.
In die lijn kan de KVNR zich vinden. "We vinden het op dit moment zeker niet verstandig", laat een woordvoerder weten. De redersvereniging pleit voor diplomatie.
De Straat van Hormuz is sinds het uitbreken van de Iranoorlog grotendeels gesloten. De afgelopen dagen varen schepen uit bepaalde landen wel weer door de zeestraat.
