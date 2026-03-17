SAS schrapt tijdelijk aantal vluchten om hoge kerosineprijs

STOCKHOLM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - SAS, de grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, heeft "op korte termijn een beperkt aantal vluchten geschrapt" vanwege de snel stijgende brandstofprijs. De oorlog in het Midden-Oosten en de sluiting van de Straat van Hormuz drijven de prijs van kerosine, die veelal uit die regio komt, in rap tempo op.

Volgens SAS "voelt het hele Europese luchtvaartsysteem nu de druk van een plotselinge brandstofschok". Eerder liet de in Stockholm gevestigde maatschappij al weten de ticketprijzen tijdelijk te verhogen. Ook andere luchtvaartmaatschappijen besloten eerder de hogere kosten door te berekenen aan de passagiers.

Zo besloot Air France-KLM toeslagen in te voeren vanwege de hogere brandstofkosten. Het Nederlands-Franse concern werd na een herstructurering in 2024 een van de belangrijkste aandeelhouders en bezit op dit moment bijna 20 procent van de aandelen in de Scandinavische maatschappij. Air France-KLM liet vorig jaar weten dit te willen uitbreiden naar ruim 60 procent.