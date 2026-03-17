Drie Libanese militairen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 16:49
BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn in totaal drie Libanese militairen omgekomen. Dat meldt het Libanese leger op X. Het zou gaan om twee verschillende aanvallen rond de stad Nabatieh.
Israël, dat naar eigen zeggen alleen Hezbollah-doelen in Libanon aanvalt en daarmee niet het staatsleger, is volgens persbureau Reuters op de hoogte van het voorval en onderzoekt hoe dit kon gebeuren.
Maandag kondigde Israël een "beperkt en gericht" grondoffensief in Libanon aan, wat in de internationale gemeenschap breed werd veroordeeld. Zo kwamen Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk met een gezamenlijk statement, waarin ze de escalatie veroordeelden en opriepen tot een "duurzame politieke oplossing".
