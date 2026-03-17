Redersorganisatie bezorgd over lot opvarenden in Perzische Golf

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 22:27
LONDEN (ANP) - Een internationale redersorganisatie maakt zich zorgen om het lot van duizenden opvarenden van zeeschepen die vastzitten in de Perzische Golf. Nu de blokkade van de Straat van Hormuz voortduurt, dreigen tekorten aan drinkwater en brandstof, waarschuwt de International Chamber of Shipping (ICS) tegenover persbureau AFP.
"Onze grootste zorg op dit moment is de impact van de voortdurende oorlog op de voorraden aan boord van de schepen. We horen al over problemen met de stookolie. We hebben ook zorgen over de mogelijkheden van sommige schepen om drinkwater te leveren", zei John Stawpert, directeur van de maritieme afdeling van de redersorganisatie.
Volgens Stawpert liggen 3000 schepen voor anker in de Perzische Golf met 20.000 zeevarenden aan boord. Hij legt uit dat het erg moeilijk is om de bevoorrading op gang te houden als het vervoer daarvan per schip niet mogelijk is. Naast hulp van landen onder wier vlag de schepen varen, is meer nodig, zegt hij. "We moeten ook met staten in de regio werken aan een oplossing die ervoor zorgt dat deze schepen beleverd kunnen worden."
