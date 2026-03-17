Jumbo haalt diepvriessperziebonen uit winkels na vondst muizen

VEGHEL (ANP) - Supermarktketen Jumbo haalt de voorraad gebroken en hele diepvriessperziebonen van het huismerk uit de winkels, nadat dinsdag verhalen naar buiten waren gekomen dat er dode muizen tussen de bonen lagen. De super bevestigt een bericht van NU.nl dat de maatregel uit voorzorg wordt genomen en er geen gevaar is voor de gezondheid.

Jumbo laat weten dat het recent twee meldingen heeft gehad van klanten die een muis in een zak diepvriessperziebonen vonden. Volgens een woordvoerster is er geen verband gelegd tussen de twee incidenten en wordt met de leverancier onderzocht wat er fout is gegaan. "We hebben met beide klanten contact gehad en hen onze excuses aangeboden. We kunnen ons voorstellen dat ze hiervan geschrokken zijn."

Jumbo geeft aan dat klanten die de afgelopen weken diepvriessperziebonen hebben gekocht het product kunnen terugbrengen naar de winkel als ze het niet vertrouwen. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.