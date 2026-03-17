Iraanse veiligheidsraad bevestigt dood chef Ali Larijani

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 22:11
anp170326227 1
TEHERAN (ANP) - De leider van de Iraanse veiligheidsraad, Ali Larijani, is dood. Dat meldt Al Jazeera op basis van Iraanse staatsmedia. In een verklaring bevestigt de Iraanse veiligheidsraad dat Larijani is omgekomen bij gerichte aanvallen. Israël beweerde eerder op dinsdag al hem te hebben gedood.
"Na een leven lang te hebben gestreden voor de verheffing van Iran en de Iraanse revolutie, heeft hij eindelijk zijn langverwachte wens in vervulling laten gaan, de roep van waarheid beantwoord, en zich met trots verheven tot de gezegende rang van het martelaarschap", haalt Al Jazeera de verklaring aan.
Eerder op dinsdag claimde Israël al Larijani en de baas van de paramilitaire Basij-militie Gholamreza Soleimani te hebben gedood. De dood van dat laatste kopstuk werd al eerder bevestigd door Iran, op de staatstelevisie.
